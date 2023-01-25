Эксперты рассказали о ловушках ГИБДД

Специалисты рассказали, какие ловушки со стороны сотрудников ГИБДД могут стать причиной наложения штрафа и даже лишения прав. Список таких ловушек опубликовала «Газета.Ru».

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Одной из ловушек, пишет издание, является сохранение временных дорожных знаков с ограничением скорости в местах, где ранее проводились ремонтные работы. Водители в таких местах могут получить штрафы за превышение скорости, в том числе попавшие на камеру. Штрафы, по словам президента Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктора Травина, можно оспорить, но для этого придется долго ходить по инстанциям и даже судиться.

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Также инспектора наказывают автомобилистов за выезд на встречку на тех участках дорог, где стерта сплошная линия разметки или запрещающие знаки скрыты листвой деревьев. Обоснования, что разметку не было видно и линия не соответствует ГОСТу, по словам главы КПЗА кажутся смешными, так как данный стандарт утратил силу.

Виктор Травин также рассказал, что инспектора ГИБДД часто дежурят около железнодорожных переездов.

– Вы подъезжаете к шлагбауму, внезапно включается сирена и светофор начинает мигать красным, – говорит Травин. – Если остановиться, шлагбаум ударит по машине. Отъехать назад невозможно, а впереди ждет инспектор ДПС.

За нарушение в таких местах водителю вменяют наказание по статье 12.10 КоАП РФ – лишают прав на срок от трех месяцев до полугода или штрафуют на 5 000 рублей.

Еще одна ловушка от инспекторов ГИБДД – штрафы за проезд в местах, где физически невозможно проехать без нарушения.

– В Москве, в районе Дома правительства, очень узкий съезд на набережную, и я сам видел неоднократно, как водители заезжают одним колесом на встречку, а рядом стоит инспектор ДПС и такие машины вылавливает, – рассказывает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

Также гаишники любят вылавливать авто на встречной полосе при обгоне трактора, специально выпущенного на дорогу. Водителю указывают на запрет обгона при отсутствии знака тихоходного ТС. Однако тихоходным, согласно постановлению Верховного суда, считается транспорт по его конструктивным особенностям, а не по наличию или отсутствию знака.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский отмечает, что некоторые ловушки со стороны ГИБДД основаны на незнании водителями ПДД. Так, законными являются штрафы за выезд на встречную полосу на мостах и путепроводах. Обгонять нельзя даже на прерывистой разметке, чем и пользуются дорожные инспекторы, устраивая засады для невнимательных водителей.

И еще одна ловушка дорожных полицейских – отказ от медицинского освидетельствования.

– При процедуре освидетельствования человеку традиционно пытаются навязать формулировку, что он от него отказывается, – говорит вице-президент НАС Антон Шапарин. – Предлагают использовать неофициальный алкодетектор, который откалиброван так, чтобы показать нужный инспектору результат.