Lada Granta подешевеет за счет исключения важной опции

Весной минувшего года АвтоВАЗ, как и многие другие производители в РФ, столкнулся с разрывом привычных цепочек поставок. В результате летом, когда удалось частично восстановить производство, модели вставали на конвейер с урезанным списком оборудования. С тех пор автогигант нашел новых поставщиков, однако упрощение оставить позади пока не удалось, пишет RCI News. По данным их источников, ему вновь подвергнется Lada Granta, которая лишится центрального замка и подешевеет.

Вместо центрального замка самая доступная модель АвтоВАЗа получит механические замки, сообщает портал. В результате стоимость автомобиля снизится на три тысячи рублей. На сегодняшний день установленная производителем рекомендованная цена Lada Granta стартует с 678 300 рублей.

Что стало причиной нового упрощения, не уточняется. Однако сотрудники фирменных автосалонов Lada уже уведомлены о грядущем изменении и корректировке стоимости. Когда «Гранта» начнут комплектовать механическими замками, тоже пока неясно.

Источники, близкие к заводу, подтверждают сохраняющийся дефицит. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗу приходится красить автомобили в один цвет из-за нехватки краски: «Гранта» до конца января (как минимум) будет выпускаться только в черном оттенке, а Niva Travel — только в темно-зеленом. Также сообщалось о скоплении на площадке завода в Тольятти новых Lada, которым не хватает электроусилителя руля.