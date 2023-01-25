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24 минуты назад

Глава УАЗа анонсировал выпуск дизельного мотора и новой трансмиссии в 2024 году

Газета.Ru

В будущем году Ульяновский автомобильный завод планирует выпустить дизельный двигатель и новую механическую коробку передач. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Адиль Ширинов в свежем выпуске корпоративной газеты «Панорама УАЗ».

Глава УАЗа анонсировал выпуск дизельного мотора и новой трансмиссии в 2024 году
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

«Активно будем работать над тем, чтобы в течение 2023 года подготовить максимальную базу и в мае 2024 года выпустить модернизированные продукты на базе УАЗа. Это будет дизельный двигатель с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Он точно будет интересен клиенту и позволит нам дальше наращивать объемы», — сказал Ширинов.

Также на УАЗе в 2024 году проведут работы по модернизации текущих продуктов предприятия, отметил Ширинов. По его словам, сокращать модельный ряд на Ульяновском автозаводе не планируется.

«Избавляться ни от чего не будем, поскольку на всю линейку автомобилей есть спрос. Есть заказчики, у которых востребованы машины во всех сегментах. В следующем году на базе нашего индустриального парка в Ульяновске мы точно запустим новый продукт под брендом «Соллерс», — объяснил топ-менеджер.

Ранее в интервью газете Ширинов рассказывал, что УАЗ планирует возобновить производство внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач в 2024 году.

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