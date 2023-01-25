Глава УАЗа анонсировал выпуск дизельного мотора и новой трансмиссии в 2024 году

«Активно будем работать над тем, чтобы в течение 2023 года подготовить максимальную базу и в мае 2024 года выпустить модернизированные продукты на базе УАЗа. Это будет дизельный двигатель с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Он точно будет интересен клиенту и позволит нам дальше наращивать объемы», — сказал Ширинов.