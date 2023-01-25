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38 минут назад

Немецкий завод, выпускающий Ford Focus, может перейти китайскому BYD

Motor.ru

Wall Street Journal выяснил, что Ford ищет покупателя на завод в немецком городе Зарлуи. Сборочной площадкой, где выпускают модель Focus, интересуются как минимум 15 инвесторов, среди которых финансовые группы и сторонние автопроизводители. В числе последних присутствует и китайская BYD – и именно ее журналисты называют наиболее вероятным кандидатом на покупку. Условия потенциальной сделки, в том числе ее возможная сумма, неизвестны.

Немецкий завод, выпускающий Ford Focus, может перейти китайскому BYD
Фото: FordFord

На заводе Ford в Зарлуи работают 4,6 тысячи человек. Ранее Ford объявил о скором закрытии этой площадки, чтобы сосредоточиться на производстве электромобилей на предприятиях в немецком Кельне и испанской Валенсии – там собирают машины для европейских рынков. Focus в свою очередь снимут с конвейера.

Завод в Зарлуи может отойти китайцам: по словам источников Wall Street Journal, делегация Ford отправится в Китая для переговоров с BYD уже на следующей неделе. Официального решения по сделке пока нет – оно будет принято до конца первого квартала этого года. BYD и Ford от комментариев отказались, хотя до этого китайский производитель электромобилей заявлял о намерении выпускать машины в Европе.

В планах BYD на европейские рынки значатся три модели, это Tang, Atto 3 и Han. Tang еще с августа 2021 года представлен в Норвегии, а в середине 2022-го говорилось о запуске китайских машин в Бельгии, Дании, Нидерландах, Швеции, Израиле, Германии, Франции и Великобритании. Европейский дебют кроссовера Atto 3 и седана Han состоялся на автосалоне в Париже, там же показали и перспективный BYD Seal.

Своими главными конкурентами BYD видит электромобили Volkswagen, а также батарейные модели корейских Hyundai и Kia. Свои же автомобили китайская марка относит к категории «доступный премиум-класс». Можно ожидать, что покупка завода Ford в Германии укрепит позиции BYD в Европе.

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