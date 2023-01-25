Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
25 минут назад

Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

Газета.Ru

По итогам 2022 года наибольшее количество новых легковых автомобилей ввозилось в Россию из Китая, сообщили в Федеральной таможенной службе, передает РИА «Новости».

Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию
Фото: Александр Кондратюк/РИА «Новости»Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Всего в РФ из КНР в прошлом году было ввезено более 117 тыс. новых автомобилей, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, рассказали в ведомстве.

В 2022 году автомобильный рынок России упал на 59% по сравнению с 2021 годом, всего за год реализовано 687,4 тыс. машин, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. Из-за остановки поставок иномарок автодилеры не досчитались 979,4 тыс. машин в сравнении с «ковидным» 2021 годом.

Согласно статистике продаж, среди марок в пятерку лидеров российского авторынка в прошлом году вошли «АвтоВАЗ», Kia, Hyundai, ГАЗ и Chery. Самым продаваемым китайским автомобилем в России стал кроссовер Haval Jolion.

Автоновости,Chery,Hyundai,Kia,ФТС России,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители