Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

По итогам 2022 года наибольшее количество новых легковых автомобилей ввозилось в Россию из Китая, сообщили в Федеральной таможенной службе, передает РИА «Новости».
Всего в РФ из КНР в прошлом году было ввезено более 117 тыс. новых автомобилей, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, рассказали в ведомстве.
В 2022 году автомобильный рынок России упал на 59% по сравнению с 2021 годом, всего за год реализовано 687,4 тыс. машин, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. Из-за остановки поставок иномарок автодилеры не досчитались 979,4 тыс. машин в сравнении с «ковидным» 2021 годом.
Согласно статистике продаж, среди марок в пятерку лидеров российского авторынка в прошлом году вошли «АвтоВАЗ», Kia, Hyundai, ГАЗ и Chery. Самым продаваемым китайским автомобилем в России стал кроссовер Haval Jolion.