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35 минут назад

В рейтинге «автопилотов» Tesla заняла седьмое место

Motor.ruиещё 1

Агентство Consumer Reports составило рейтинг автоматизированных систем управления. В него вошли 12 «автопилотов» разных производителей, которые на протяжении нескольких месяцев тестировали на полигоне и обычных дорогах. Несмотря на множество восторженных отзывов, Tesla в этом списке находится примерно посередине. Хуже всех себя показала электроника Hyundai и Volvo, лучше — Ford и General Motors.

В рейтинге «автопилотов» Tesla заняла седьмое место
Фото: FordFord

Прежде чем углубиться в нюансы работы разных «автопилотов», необходимо разобраться с методикой, используемой Consumer Reports (CR) для составления рейтинга. В списке присутствуют только те машины, системы которых допускают одновременное использование адаптивного круиз-контроля и ассистента смены полосы движения. Поэтому в перечне нет, например, Mazda. Также в него не попали модели Jaguar Land Rover, Porsche, Stellantis и Subaru, поскольку на момент тестирования в парке CR таких машин не было.

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Испытания проходили на полигоне Auto Test Center в штате Коннектикут и на закольцованном маршруте по обычным дорогам с сентября по декабрь прошлого года. Всего было 40 отдельных тестов: на управление автомобилем, контроль скорости, обеспечение безопасности и вовлеченности водителя и другие. Итоговая оценка складывалась из суммы баллов за все испытания. Чем она выше, тем лучше себя показала система автоматизированного управления, которых набралось аж 12 штук.

Первое место в рейтинге CR неожиданно занял «автопилот» Ford BlueCruise, он же Lincoln ActiveGlide. Система получила высокие оценки за функциональность и вовлечение водителя. Однако было и за что её пожурить. Например, «автопилотом» сложно пользоваться (это проблема всех протестированных ADAS-комплексов), а в случае нештатной ситуации он не останавливает автомобиль, а просто снижает скорость.

В первую тройку также попали джиэмовский Super Cruise и Driver Assistance от Mercedes-Benz. Немцы единственные получили 10 баллов из 10 за работу ассистирующей электроники. При этом у них хромает UX и не всегда понятно, в каких границах система может безопасно работать. Ещё хуже обстоят дела у Tesla: её пресловутый Autopilot занял лишь седьмое место, пропустив вперед Volkswagen Travel Assist.

Замыкать список «выпала честь» системам Honda/Acura, Volvo/Polestar и Hyundai. Они заработали 58, 53 и 47 баллов соответственно, тогда как у BlueCruise — 84 балла, а у Tesla — 61.

«Вне зависимости от того, что производители говорят в рекламе, ни одна из протестированных систем не может управлять автомобилем за вас», — резюмирует CR.

Перед покупкой агентство рекомендует заранее разобраться во всех тонкостях, чтобы не было неприятных сюрпризов.

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