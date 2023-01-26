В Россию привезли совместный электрокроссовер Dongfeng и Honda

Один из крупных столичных дилерских центров выставил на продажу партию электрических кроссоверов Ciimo M-NV, которые собирают в Китае на совместном предприятии компаний DongFeng и Honda. Батарейная модель из Поднебесной практически идентична по габаритам с российским электрокроссовером Evolute i-Joy. Приобрести новинку в автосалоне можно за 2,9 миллиона рублей. При этом в Китае электрический SUV продают за 149 000 юаней (около полутора миллионов рублей).

Фото: Ciimo M-NV Ciimo M-NV

Длина Ciimo M-NV составляет 4324 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2655 миллиметров. Таким образом, китайский электрокар на 61 миллиметр короче, например, российского Evolute i-Joy. В движение модель приводит 163-сильный электромотор, питающийся от аккумулятора емкостью 61,3 киловатт-часа. Кроссовер может проезжать без подзарядки около 480 километров. Полностью «заправить» разряженные батареи можно за десять часов.

В списке опций Ciimo M-NV присутствует система предотвращения столкновений, парктроник, функция помощи при торможении, камера заднего вида, датчик света и круиз-контроль. Кроме того, электрокроссовер оборудован системой доступа в салон без ключа, электрообогревом боковых зеркал, цифровой приборной панелью и мультифункциональным рулем.

DongFeng / Honda // Ciimo M-NV

Autohome.com.cn / Ciimo M-NV

Приобрести китайский электрокар в московском автосалоне можно за 2,9 миллиона рублей. На домашнем рынке модель стоит вдвое дешевле