Определены 5 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Ситуация на авторынке РФ меняется, усиливается тенденция по ослаблению покупательского спроса на фоне ухода европейских компаний и прихода китайских. Несмотря на это, автолюбители приобретают новые машины, среди которых названы пять самых востребованных.

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Продажи машин в России на протяжении 2022 года сократились на 1 млн единиц. Данное уменьшение является реакцией покупателей на изменение конъюнктуры рынка. Они учитывают реальные возможности дилерских центров с их практически пустыми складами.

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Рассматриваются и предложения о продаже автомобилей, ввозимых в страну по параллельному импорту, но такая схема не может глобально изменить сложившуюся ситуацию на первичном рынке страны.

Европейские автомобили пользуются повышенным спросом, среди них особенно заметен французский кроссовер Renault Duster. Данная модель является бестселлером, она, как и ранее, лидирует среди всех представленных на рынке РФ машин из Европы.

Duster отличается надёжностью и неприхотливостью. В 2022 году было приобретено 12 235 таких машин. В 2021 году россияне купили 30 000 кроссоверов Duster, что объяснялось не только удачной конструкцией машины, но и нехваткой именно таких автомобилей.

Далее отмечен Volkswagen Polo в кузове седан. Машины такой модели приобрели 11 000 россиян, она также популярна, как и Duster. Наряду с этим, в 2021 году Polo купили 47 000 человек, продажи уменьшились более чем в четыре раза.

Французский Renault Logan, несмотря на некоторую архаичность, также востребован. С января по декабрь 2022 года такую машину купили свыше 10 000 россиян. Объём продаж оказался на 20 000 меньше, чем в 2021 году.

Чешский лифтбек Skoda Rapid тоже пользуется популярностью. По размерам он чуть меньше Oсtavia, но внешний вид у данных машин практически одинаковый ввиду соблюдения корпоративного дизайна. В 2022 году таких автомобилей было приобретено на 33 000 тысячи экземпляров меньше.

По результатам прошедшего года, объём продаж Rapid в России составил 9000 автомобилей. Данная модель для Европы производится в кузове лифтбек, для Китая – в кузовах хэтчбек и седан.

«Француз» Renault Sandero замыкает пять самых продаваемых в России европейских моделей. Хэтчбек приобрели свыше 7000 россиян, причём, для некоторых начинающих автолюбителей он стал первым автомобилем. Объём реализации данной модели на протяжение прошедшего года меньше на 15 000 машин, чем в 2021 году.