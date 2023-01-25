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1 час назад

Российские внедорожники стали обгонять зарубежные по продажам

Елена Прошина

В прошлом году отечественный внедорожник Lada Niva Travel стал лидером в российском сегменте SUV, сместив Hyundai Creta. Об этом сообщает «Российская газета».

Российские внедорожники стали обгонять зарубежные по продажам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Lada Niva Travel стала лидером продаж с показателем в 19,4 тысяч проданных автомобилей. Бывший лидер Hyundai Creta за тот же период разошелся тиражом в 18,9 тысяч машин, уступив, таким образом, не только российскому конкуренту, но и китайскому Chery Tiggo 7 Pro (19,3 тысяч штук).

При этом эксперты считают, что в этом году место Lada Niva Travel может занять Niva Legend – классическая версия внедорожника. Она снова будет выпускаться в пятидверной модификации, а её цена заметно доступнее.

Впрочем, внедорожники от Niva не единственные претенденты на лидерство по продажам в российском сегменте SUV. В этом году им составят конкуренцию китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro, а ещё кроссовер «Москвич 3», который планируют выпустить тиражом в 40 тысяч автомобилей в этом году.

Ранее эксперты рассказали, зачем на Дальнем Востоке скупают подержанные иномарки.

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