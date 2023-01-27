В России появилась Kia за 1,6 млн рублей

Еще одна новинка российской авторынка - Kia Ray. Как выяснила "Российская газета", за хэтчбек 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят 1 650 000 рублей.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Среди опций продавец указывает камеру заднего вида, подогрев сидений, подогрев руля, подогрев зеркал заднего вида.

Автомобиль создан на растянутой платформе модели Picanto (колесная база - 2520 вместо 2400 мм) и имеет оригинальный высокий кузов (1700 мм), хотя длина двух пятидверок одинаковая (3595 мм).

Одна из главных особенностей - сдвижная пассажирская дверь с правой стороны и распашная с левой.

Kia Ray оснащается трехцилиндровым бензиновым мотором 1,0 MPI, который развивает 76 лошадиных сил и сочетается с четырехступенчатым автоматом. Привод только передний.

Летом прошлого года автомобиль пережил рестайлинг. Обновление коснулось передних фар, решётки радиатора, бамперной группы, задних фонарей, основная световая секция которых продолжается вставкой на крышке багажника, что визуально делает авто шире. В салоне появились новая приборная панель без колодцев и дисплеем диагональю 4,2 дюйма и светло-серый вариант отделки.