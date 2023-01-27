Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
25 минут назад

В России появилась Kia за 1,6 млн рублей

Российская Газетаиещё 1

Еще одна новинка российской авторынка - Kia Ray. Как выяснила "Российская газета", за хэтчбек 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят 1 650 000 рублей.

В России появилась Kia за 1,6 млн рублей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Среди опций продавец указывает камеру заднего вида, подогрев сидений, подогрев руля, подогрев зеркал заднего вида.

Автомобиль создан на растянутой платформе модели Picanto (колесная база - 2520 вместо 2400 мм) и имеет оригинальный высокий кузов (1700 мм), хотя длина двух пятидверок одинаковая (3595 мм).

Одна из главных особенностей - сдвижная пассажирская дверь с правой стороны и распашная с левой.

Kia Ray оснащается трехцилиндровым бензиновым мотором 1,0 MPI, который развивает 76 лошадиных сил и сочетается с четырехступенчатым автоматом. Привод только передний.

Летом прошлого года автомобиль пережил рестайлинг. Обновление коснулось передних фар, решётки радиатора, бамперной группы, задних фонарей, основная световая секция которых продолжается вставкой на крышке багажника, что визуально делает авто шире. В салоне появились новая приборная панель без колодцев и дисплеем диагональю 4,2 дюйма и светло-серый вариант отделки.

В Южной Корее хэтчбек стоит от 20 150 000 вон (1 131 000 рублей).

Автоновости,Kia Ray,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители