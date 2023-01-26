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1 час назад

НАМИ показал "гражданскую" версию мотоцикла Aurus Merlon

Российская Газета

В рамках сессии ответов на вопросы об электрическом мотоцикле Aurus Merlon руководитель проекта Евгений Торженов рассказал о серийном будущем модели.

Представлена «гражданская» версия мотоцикла Aurus Merlon
Фото: Rg.ruRg.ru

"Первое, что необходимо отметить - то, что мотоцикл Aurus Merlon может поступить в свободную продажу, - напомнил Торженов. - Однако мы не ожидаем большого ажиотажа и спроса в массовом сегменте на этот мотоцикл по ряду объективных причин: в первую очередь, это высокая стоимость, меньший по сравнению с бензиновыми аналогами запас хода, это достаточно специфический дизайн в стиле автомобилей Aurus

Однако при разработке платформенных решений данного мотоцикла мы закладывали в конструкцию возможность на его базе создать гражданскую версию, которая, по нашему мнению, больше заинтересует конечного пользователя. Но стоит отметить, что это не массовый продукт, а мотоциклы сегмента "люкс".

НАМИ показал, как может выглядеть "гражданский" Aurus Merlon, в основные задачи которого не входит миссия сопровождения кортежа: платформенные решения остаются без изменений, но полностью меняется дизайн транспортного средства.

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В пресс-службе ФГУП НАМИ подтвердили, что при разработке концепции мотоцикла специального назначения "были сформированы и учтены предложения по дальнейшему развитию проекта, в том числе по выходу Aurus Merlon для коммерческого рынка", однако при этом уточняется, что "целевая аудитория коммерческой версии мотоцикла будет определена позже".

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