Назван срок презентации прототипа российского «Атома»

Уже весной этого года в РФ представят первый прототип российского электромобиля «Атом», рассказал гендиректор компании «Атом» Игорь Поваразднюк. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: скриншот скриншот

«Мы покажем прототип весной, примерно в апреле-мае. Это будет серия закрытых и открытых мероприятий, куда мы позовем, безусловно, наших акционеров, инвесторов, партнеров, но также постараемся сделать открытую часть для публики», - рассказал Поваразднюк.

Первый прототип автомобиля будет использован для тестирования функциональности интерфейсов человека и машины. Полные функциональные прототипы появятся уже осенью. Они будут созданы для испытаний, поэтому их не покажут публике. В продаже «Атом» появится в 2025 году.

«В первый год, учитывая, что сейчас есть определенный, в том числе накопленный, дефицит на рынке автомобилей, мы постараемся проработать первоочередно заказы наших корпоративных клиентов, которые будут. Точную цифру мы назовем ближе к выходу», - добавил Поваразднюк.

Он подчеркнул, что на базе одного автомобиля будет разработана линейка моделей за счет интерьерных решений и версий программного обеспечения.