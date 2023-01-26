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2 часа назад

Stellantis отзывает 76 тыс. гибридных минивэнов Chrysler Pacifica

ПроКроссовер.ру

Stellantis отзывает 76 000 подключаемых гибридных минивэнов из-за проблем с двигателем

Stellantis отзывает 76 тыс. гибридных минивэнов Chrysler Pacifica
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Автопроизводитель заявляет, что ему известно о шести записях о помощи клиентам, 242 гарантийных претензиях и 59 выездных отчетах, потенциально связанных с проблемой.

Отзыв затрагивает 67 000 автомобилей Pacifica, произведенных в США в период с 2017 по 2023 год на заводе в Виндзоре, и около 9000 минивэнов, разбросанных по девяти другим странам. Stellantis сообщила, что ей известны сообщения об остановке 0,2% гибридов Pacifica Hybrids, произведенных в этот период времени.

Фирма заявила, что у нее есть отчеты о 242 гарантийных претензиях и 59 выездных отчетах, потенциально связанных с этой проблемой. Не было известно о каких-либо травмах или несчастных случаях, вызванных остановкой.

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