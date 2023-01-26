Китай выпускает гибрид внедорожника с запасом хода более 1000 км

SWM Sway Tiger EDi — это универсал-кроссовер длиной 4,6 метра с гибридной трансмиссией, которая, по мнению AutoHome, потребляет всего 2,06 литра бензина на 100 км/ч. Автомобиль имеет дорожный просвет 195 мми вмещает семь пассажиров. Средний ряд имеет индивидуальные сиденья с электроприводом, а задний ряд занимает многоместное сиденье для троих.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Мощность обеспечивается 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, работающим по принципу цикла Аткинсона. Всякий раз, когда автомобиль движется, он использует только свой электродвигатель мощностью 143 л.с., а двигатель внутреннего сгорания заряжает встроенную батарею LiFePo4.