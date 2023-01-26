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2 часа назад

Китай выпускает гибрид внедорожника с запасом хода более 1000 км

ПроКроссовер.ру

SWM Sway Tiger EDi — это универсал-кроссовер длиной 4,6 метра с гибридной трансмиссией, которая, по мнению AutoHome, потребляет всего 2,06 литра бензина на 100 км/ч. Автомобиль имеет дорожный просвет 195 мми вмещает семь пассажиров. Средний ряд имеет индивидуальные сиденья с электроприводом, а задний ряд занимает многоместное сиденье для троих.

Китай выпускает гибрид внедорожника с запасом хода более 1000 км
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Мощность обеспечивается 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, работающим по принципу цикла Аткинсона. Всякий раз, когда автомобиль движется, он использует только свой электродвигатель мощностью 143 л.с., а двигатель внутреннего сгорания заряжает встроенную батарею LiFePo4.

Базовая комплектация включает 17-дюймовые колеса с высокопрофильными шинами, 10,3-дюймовую информационно-развлекательную систему, ESP и регулировку мощности, а также всего две подушки безопасности.

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