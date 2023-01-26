Срок гарантийного ремонта, который предусмотрен законом «О защите потребителей», целесообразно увеличить с 45 до 90 дней, считает Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Об этом пишут «Известия».

По словам вице-президента ассоциации Алексея Подщеколдина, дилерам зачастую не удается выполнить ремонт в срок в связи с тем, что многие иностранные автопроизводители прекратили работу в России. Так, закончить ремонт своевременно не получается из-за трудностей и задержек при поставках деталей и запчастей.

По закону потребитель может требовать неустойку в размере 1% от цены автомобиля за каждый день просрочки в том случае, если технический центр срывает срок ремонта. В РОАД отмечают, что благодаря увеличению максимального срока гарантийного ремонта дилеры смогут избежать многомиллионных исков.

Кроме того, ассоциация выступает за полное перекладывание на производителей обязанности по замене бракованных автомобилей.

Другая инициатива связана с оценкой стоимости автомобиля, когда клиент расторгает договор и требует возвращения денежных средств. В таких случаях не учитывается износ машины.

«В случае расторжения договора при определении цены мы предлагаем учитывать амортизацию машины», — отметили в ассоциации.

Роспотребнадзор не одобрил меры, предлагаемые ассоциацией, и выступил против изменений в закон «О защите потребителей».