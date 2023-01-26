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1 час назад

Индийская Tata не поделилась с Porsche названием для спецверсии 911-го

Газета.Ru

Внедорожная спецверсия Porsche 911 Dakar могла получить наименование Safari, однако об условиях использования этого названия не удалось договориться с индийским автопроизводителем Tata, сообщает edmunds.com со ссылкой на дирекора программы 911 Dakar Томаса Крикельберга.

Индийская Tata не уступила Porsche название своей модели
Фото: PorschePorsche

По его словам, внедорожную спецверсию Porsche 911 планировалось построить на базе предыдущего поколения модели в 2012 году и назвать Safari, однако право на использование этого товарного знака для автомобилей принадлежит индийской Tata, которая не дала Porsche разрешения его задействовать.

«Мы разговаривали с ними, но они не давали нам на это разрешения. Это был вариант «А». А потом мы переключились на Dakar», — сказал изданию Крикельберг.

Название Dakar, в свою очередь, принадлежит компании-организатору одноименного ралли-рейда, и права на это имя удалось получить за плату.

Porsche 911 Dakar, представленный осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе, построен на базе полноприводного Porsche 911 Carrera 4 GTS. Он оснащен 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает 480 л.с. и 570 Нм.

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