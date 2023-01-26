Индийская Tata не уступила Porsche название своей модели

Внедорожная спецверсия Porsche 911 Dakar могла получить наименование Safari, однако об условиях использования этого названия не удалось договориться с индийским автопроизводителем Tata, сообщает edmunds.com со ссылкой на дирекора программы 911 Dakar Томаса Крикельберга.
По его словам, внедорожную спецверсию Porsche 911 планировалось построить на базе предыдущего поколения модели в 2012 году и назвать Safari, однако право на использование этого товарного знака для автомобилей принадлежит индийской Tata, которая не дала Porsche разрешения его задействовать.
«Мы разговаривали с ними, но они не давали нам на это разрешения. Это был вариант «А». А потом мы переключились на Dakar», — сказал изданию Крикельберг.
Название Dakar, в свою очередь, принадлежит компании-организатору одноименного ралли-рейда, и права на это имя удалось получить за плату.
Porsche 911 Dakar, представленный осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе, построен на базе полноприводного Porsche 911 Carrera 4 GTS. Он оснащен 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает 480 л.с. и 570 Нм.