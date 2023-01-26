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1 час назад

Электрический EVM Pro на базе УАЗа готов выйти на российские дороги

Российская Газета

Компания ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" сообщила о том, что получила заключение об оценке типа транспортного средства - коммерческого грузовика EVM Pro. Это позволяет приступить к эксплуатации транспортного средства на российских дорогах.

Электрический грузовик на базе УАЗа готов выйти на дороги России
Фото: Пресс-служба "Электромобили Мануфэкчуринг Рус"Пресс-служба "Электромобили Мануфэкчуринг Рус"

Для получения заключения EVM Pro был протестирован, прежде всего, с точки зрения соответствия нормам безопасности. Например, тормозной путь по итогам испытаний составил 57,5 метра (норматив - не более 63,7 м): для замеров электрокар при полной загрузке разогнали до 95 км/ч.

EVM Pro также успешно прошёл испытания на боковые крены: благодаря дополнительным элементам конструкции, которые позволили обеспечить наилучшую устойчивость, угол опрокидывания составил 39 градусов (норматив - 37 градусов).

Согласно нормативам, уровень шума при движении со скоростью 60 км/ч не должен превышать 81 дБ, у EVM Pro этот показатель ожидаемо оказался существенно ниже - 61 дБ. И официально подтверждено, что в EVM Pro не замёрзнешь: при температуре окружающей среды -25 градусов в течение 15 минут прогрева в салоне зафиксировано +31°C (норматив - не менее 18°C).

Презентация EVM Pro состоялась в феврале 2022 года. EVM PRO разработан на базе шасси УАЗ "Профи", оснащён 109-сильным электродвигателем с крутящим моментом до 300 Нм собственной разработки и производства. Грузоподъёмность автомобиля - до 1 тонны. Заявленный запас хода на одной зарядке - до 300 км.

В компании отметили, что EVM Pro является глубоколокализованным продуктом, и единственный иностранный компонент в конструкции - ячейки тяговой батареи, которые в будущем планируют заменить на отечественный аналог. Напомним, что в России активно ведётся строительство первой гигафабрики по выпуску батарей.

Автоновости,УАЗ,
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