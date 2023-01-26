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2 часа назад

Skyworth EV6 получил одну звезду из 5 за безопасность

ПроКроссовер.ру

Электрический внедорожник китайского производства, попеременно известный как Skyworth EV6 и Skywell ET5, особенно сильно провалил тест C-NCAP, получив итоговый рейтинг безопасности 39,9%, что соответствует одной звезде из пяти.

В тесте на безопасность пешеходов автомобиль показал себя более-менее солидно. Эксперты обнаружили, что у него очень мало жестких передних торцевых зон, способных нанести травмы при ударе. Но в итоге даже этот показатель был оценен в мизерные 61,5%.

В серии последовавших краш-тестов лобовое столкновение было единственным тестом с приемлемыми оценками. В тесте со 100-процентным перекрытием внедорожник набрал 13,3 балла из максимальных 24. В тесте с 50-процентным перекрытием он набрал 16,1 из 24. Защита от хлыстовых травм была оценена на 3,7 балла из 7, а безопасность детей получила 2 балла. баллов из 3.

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В тесте на боковое столкновение автомобиль более или менее развалился на части, получив ноль баллов из 16 возможных. Системы активной безопасности также не были очень полезными: они часто не распознавали препятствия на пути, из-за чего электромобиль получил низкую оценку в 30,3%.

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