Завершена установка третьего пролета на левой части Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту была завершена установка третьего пролета на левой стороне автомобильной части. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин» Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части», — сказано в сообщении вице-премьера.

Хуснуллин также добавил, что установка последнего, четвертого пролета назначена на 31 января 2023 года.

Утром 26 января Министерство транспорта Российской Федерации сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено ранее запланированного срока.

24 января Минтранс сообщал, что движение транспорта по мосту 26 января будет закрыто на 12 часов из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.