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2 часа назад

Хуснуллин сообщил о завершении установки третьего пролета на левой части Крымского моста

Газета.Ruиещё 6

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту была завершена установка третьего пролета на левой стороне автомобильной части. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Завершена установка третьего пролета на левой части Крымского моста
Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части», — сказано в сообщении вице-премьера.

Хуснуллин также добавил, что установка последнего, четвертого пролета назначена на 31 января 2023 года.

Утром 26 января Министерство транспорта Российской Федерации сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено ранее запланированного срока.

24 января Минтранс сообщал, что движение транспорта по мосту 26 января будет закрыто на 12 часов из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,НАК,
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