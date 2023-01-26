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1 час назад

В Казани страховщикам предоставили доступ к городским камерам

Российская Газета

Казань предоставила страховщикам доступ к городским камерам. Это помогло сократить сроки рассмотрения и урегулирования сложных случаев аварий. А также оперативно проводить проверки по спорным случаям и выявлять случаи мошенничества в регионе на несколько миллионов рублей.

В Казани страховщикам предоставили доступ к городским камерам
Фото: Наталья Селиверстова / РИА НовостиНаталья Селиверстова / РИА Новости

В рамках пилотного проекта казанский филиал "АльфаСтрахование" получил доступ к почти 3 тысячам камер, установленных на городских улицах, в том числе на перекрестках с наиболее высокой частотностью ДТП, через региональный портал пространственных данных. Записи с подобных камер позволяют определить точное место аварии, изучить обстоятельства ДТП, а также оценить масштабы ущерба. Это может помочь страховой компании выявить инсценировки ДТП или разрешить споры между участниками дорожных происшествий, что значительно повлияет на сроки урегулирования страховых событий, а значит, выведет клиентский сервис на новый уровень.

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- Опыт работы с городскими камерами в Казани однозначно можно признать эффективным и положительным. Мы сократили срок урегулирования событий даже по непростым случаям в среднем до 5 дней, а также избежали множества спорных ситуаций благодаря тому, что имели на руках непреложные доказательства. Широкое использование геоинформационных систем и 2ГИС аналитики в будущем может помочь свести к минимуму ошибки при рассмотрении заявлений о ДТП, а также сделает работу с клиентами в этой части максимально прозрачной, поэтому такие проекты необходимы страховым компаниям, - рассказывает директор казанского филиала компании Сергей Бабушкин.

Особенно актуальной информация с камер оказалась при рассмотрении материалов по ДТП, оформленным по европротоколу. Таких примеров было несколько. Так, например, в компанию было заявлено ДТП по европротоколу, произошедшее в 16 часов. Благодаря просмотру камеры оказалось, что никаких ДТП в это время на указанном месте не было. После предъявления виновнику и потерпевшему доказательств с камеры поступил добровольный отказ от выплаты.

Еще один случай касался крупной выплаты. Автомобиль пострадавшего был застрахован по КАСКО. Сумма ущерба в ДТП превысила 8 миллионов рублей. При просмотре камер выяснилось, что клиент ехал на зеленый свет, когда в него на красный с другой полосы вылетел виновник аварии. Теперь ущерб будет взыскан с него.

Автоновости,Сергей Бабушкин,Альфастрахование,
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