Toyota сменит генерального директора

Toyota Motor Corp заявила, что Акио Тойода покинет пост президента и главного исполнительного директора компании. Бразды правления автогигантом он передаст бренд-менеджеру Кодзи Сато, пишет Reuters. Важнейшая за последние 14 лет кадровая перестановка в Toyota намечена на 1 апреля 2023 года. Причины внезапной перемены не раскрывается, но агентство отмечает, что в последнее время вопрос о преемнике для 66-летнего Тойоды все чаще вставал среди инвесторов.
Тойода, впрочем, не покинет компанию, когда Сато станет генеральным директором. Он займет должность председателя совета директоров, от которой откажется нынешний председатель Такеши Утиямада. По словам аналитиков, заявление о грядущей перемене стало неожиданностью, однако инвесторы уже не раз размышляли о претенденте на место Тойоды.
Акио Тойода, внук основателя Toyota, присоединился к компании в 2000 году, войдя в совет директоров. Через девять лет он стал генеральным директором. Его дед — Киичиро Тойода, возглавлявший компанию с 1941 по 1950 года, а отец, Соичиро Тойода, занимал должность одного из председателей с 1992 по 1999 год.
В последние годы Акио Тойода отличился критикой перевода автомобилей на электричество: он выступал за использование гибридов как переходной ступени, а также заявлял, что повальная электрификация может стать катастрофой для Японии. Toyota все же включилась в общий тренд, хоть и с опозданием. Запуск серийного электрокара bZ4X был сопряжен с проблемами: у автомобиля отваливались колеса, а в ходе испытаний выяснилось, что его запас хода меньше заявленного.
В декабре стало известно, что Toyota, испытывающая сложности из-за подорожавших материалов и электричества, может отложить презентации некоторых новых электромобилей. Перед запуском новинок она надеется сократить разрыв в цене и повысить конкурентоспособность по сравнению с китайскими BYD.
В прошлом году Toyota продала 9,56 миллиона машин, став лидером мирового авторынка в третий раз подряд. Второе место занял Volkswagen, отставший на 1,3 миллиона автомобилей.