Toyota сменит генерального директора

Toyota Motor Corp заявила, что Акио Тойода покинет пост президента и главного исполнительного директора компании. Бразды правления автогигантом он передаст бренд-менеджеру Кодзи Сато, пишет Reuters. Важнейшая за последние 14 лет кадровая перестановка в Toyota намечена на 1 апреля 2023 года. Причины внезапной перемены не раскрывается, но агентство отмечает, что в последнее время вопрос о преемнике для 66-летнего Тойоды все чаще вставал среди инвесторов.

Фото: Toyota Toyota

Тойода, впрочем, не покинет компанию, когда Сато станет генеральным директором. Он займет должность председателя совета директоров, от которой откажется нынешний председатель Такеши Утиямада. По словам аналитиков, заявление о грядущей перемене стало неожиданностью, однако инвесторы уже не раз размышляли о претенденте на место Тойоды.

Видео дня

Акио Тойода, внук основателя Toyota, присоединился к компании в 2000 году, войдя в совет директоров. Через девять лет он стал генеральным директором. Его дед — Киичиро Тойода, возглавлявший компанию с 1941 по 1950 года, а отец, Соичиро Тойода, занимал должность одного из председателей с 1992 по 1999 год.

В последние годы Акио Тойода отличился критикой перевода автомобилей на электричество: он выступал за использование гибридов как переходной ступени, а также заявлял, что повальная электрификация может стать катастрофой для Японии. Toyota все же включилась в общий тренд, хоть и с опозданием. Запуск серийного электрокара bZ4X был сопряжен с проблемами: у автомобиля отваливались колеса, а в ходе испытаний выяснилось, что его запас хода меньше заявленного.

В декабре стало известно, что Toyota, испытывающая сложности из-за подорожавших материалов и электричества, может отложить презентации некоторых новых электромобилей. Перед запуском новинок она надеется сократить разрыв в цене и повысить конкурентоспособность по сравнению с китайскими BYD.