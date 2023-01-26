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34 минуты назад

Voyah Dreamer урезали название для российского рынка

Motor.ru

Минивэн Voyah Dreamer, который ждут в России, неожиданно сменил название на нашем рынке. И на официальном сайте марки, и у дилера «Авилон» модель теперь фигурирует под именем Dream – то есть вместо «мечтателя» Voyah решил продавать россиянам «мечту». Минивэн, напомним, будет доступен как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридной, а предварительные цены в зависимости от версии варьируются от 8,29 миллиона до 8,49 миллиона рублей.

Voyah, марка, принадлежащая Dongfeng Motor, официально вышла на российский рынок в конце осени прошлого года – импортером стал липецкий «Моторинвест». Voyah выпускает в Китае премиальные и высокотехнологичные автомобили, среди которых есть кроссовер Free и упомянутый минивэн Dreamer. Последний продается в Европе под названием Dream, и в России его тоже переименовали на европейский манер.

Гибридному Dream положены бензиновый 136-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра, который работает в режиме генератора для подзарядки 25,6-киловаттной батареи, и два электромотора. Суммарная отдача агрегатов составляет 394 лошадиные силы. По паспорту гибрид проезжает на чистом электричестве до 82 километров по циклу WLTP.

Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream

Электрический Voyah Dream в свою очередь комплектуется парой электромоторов на 435 сил. На выбор предложены два варианта батареи емкостью 82 или 108,7 киловатт-часа, а запас хода составляет 475 или 605 километров соответственно.

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В России у Voyah уже 17 дилерских центров, которые находятся Москве, Санкт-Петербурге, Кудрово, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Симферополе и Сочи.

Автоновости,Видео,Авилон,
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