Минивэн Voyah Dreamer, который ждут в России, неожиданно сменил название на нашем рынке. И на официальном сайте марки, и у дилера «Авилон» модель теперь фигурирует под именем Dream – то есть вместо «мечтателя» Voyah решил продавать россиянам «мечту». Минивэн, напомним, будет доступен как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридной, а предварительные цены в зависимости от версии варьируются от 8,29 миллиона до 8,49 миллиона рублей.
Voyah, марка, принадлежащая Dongfeng Motor, официально вышла на российский рынок в конце осени прошлого года – импортером стал липецкий «Моторинвест». Voyah выпускает в Китае премиальные и высокотехнологичные автомобили, среди которых есть кроссовер Free и упомянутый минивэн Dreamer. Последний продается в Европе под названием Dream, и в России его тоже переименовали на европейский манер.
Гибридному Dream положены бензиновый 136-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра, который работает в режиме генератора для подзарядки 25,6-киловаттной батареи, и два электромотора. Суммарная отдача агрегатов составляет 394 лошадиные силы. По паспорту гибрид проезжает на чистом электричестве до 82 километров по циклу WLTP.
Электрический Voyah Dream в свою очередь комплектуется парой электромоторов на 435 сил. На выбор предложены два варианта батареи емкостью 82 или 108,7 киловатт-часа, а запас хода составляет 475 или 605 километров соответственно.
В России у Voyah уже 17 дилерских центров, которые находятся Москве, Санкт-Петербурге, Кудрово, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Симферополе и Сочи.