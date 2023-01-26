Ждать поставки бюджетного кроссовера Toyota Hyryder придется три года

В этом виновата как политика самой компании, так и поведение дилеров, которые стараются продать клиентам комплектации подороже.

Фото: Пресс-служба Toyota Пресс-служба Toyota

Кроссоверы-близнецы Maruti Suzuki Grand Vitara и Toyota Urban Cruiser Hyryder вышли на рынок в прошлом году и показывали неплохие результаты продаж: ежемесячно в среднем клиенты покупали по 9 тысяч авто. Теперь продажи тормозятся из-за сроков поставки, особенно Toyota Hyryder в начальных комплектациях.

Например, придется прождать Hyruder в базовой комплектации с "механикой" до 36 месяцев, пишет Autocar со ссылкой на дилеров. Кроссовер в начальной версии, но с автоматической трансмиссией доедет чуть быстрее - в течение 27 месяцев. Тем, кто выбирает модель в топовой комплектации, а также с гибридной силовой установкой, ждать меньше все - до четырёх месяцев.

По информации издания, ситуация в буквальном смысле сфабрикована самой компанией, так как Toyota якобы заинтересована в продажи Hyryder с гибридной системой, за разработку которой был ответственен японский автопроизводитель. Является ли поведение дилеров следствием политики компании или нет, неизвестно, но они также, пишет Autocar, стараются склонить клиента к покупке кроссовера в дорогих комплектациях.

Ситуация с Suzuki Grand Vitara чуть лучше: клиенты ждут от 3 до 8 месяцев. Возможно, это обстоятельство делает эту модель более успешной по сравнению с Хайрайдером: Grand Vitara расходится тиражом более 6 тысяч авто в месяц, в то время как Toyota Hyryder продаётся тиражом в два раза меньшим. Разница в цене невелика: 1 045 000 - 1 965 000 рупий (883 000 - 1,66 млн рублей) стоит Suzuki, 1 048 000 - 1 899 000 рупий (885 000 - 1,6 млн рублей).

Мировая премьера Toyota Urban Cruiser Hyryder состоялась 1 июля 2022 года, Suzuki Grand Vitara дебютировал спустя три недели.