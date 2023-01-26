Nissan обдумывает габариты нового электрического пикапа

Появились подробности о планах Nissan на североамериканский рынок. Как сообщает Automotive News, дилеры японской марки в США ждут новый электрический пикап размером с Frontier (или даже его батарейную версию), но при этом недовольны решением компании отправить в отставку полноразмерный Titan. Nissan со своей стороны отмечает падение спроса на Titan и, наоборот, растущий интерес клиентов к электрическим пикапам меньших габаритов.

Фото: Nissan Nissan

Слухи о возможной отставке Titan появились еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что Nissan отказался от разработки модели нового поколения из-за низких результатов продаж актуального Титана. Из этого американские СМИ сделали вывод, что полноразмерный пикап уйдет на покой, когда его жизненный цикл подойдет к концу – в 2024 или в 2025 годах.

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Согласно данным CarSalesBase.com, продажи Titan планомерно снижались с 2018 года: если в 2017 году американские дилеры реализовали более 52,9 тысячи таких пикапов, то в 2018 году спрос упал до 50,5 тысячи штук, в 2019-м – до 31,5 тысячи штук, а в «коронавирусном» 2020-м продали всего 26,4 тысячи экземпляров.

В то же 2020-м Nissan Titan пережил плановое обновление, в ходе которого была увеличена мощность 5,6-литрового «атмосферника» V8 – с 395 до 406 лошадиных сил. С рестайлингом Nissan сократил присутствие Titan в Северной Америке: его перестали продавать в Канаде, объяснив это решение желанием сосредоточится на сегменте кроссоверов.

В 2021 году модели удалось улучшить свое положение и даже превзойти по продажам Ram – количество проданных экземпляров превысило отметку в 27,4 тысячи. А в 2022-м продажи скатились до 15 тысячи штук, так что модель не попала даже в топ-15 в своем сегменте.