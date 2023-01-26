Руководителем бывшего завода Nissan стал топ-менеджер "АвтоВАЗа"

Отмечается, что Сергей Захарченко последнее время курировал проекты Lada Largus и Lada XRay на «АвтоВАЗе», а еще раньше был заместителем директора на столичном заводе Renault. Кроме того, он занимал пост исполнительного директора по производству и техническому развитию Ижевского автозавода.