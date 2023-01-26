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2 часа назад

Руководителем бывшего российского завода Nissan стал топ-менеджер с "АвтоВАЗа"

Газета.Ruиещё 2

Гендиректором ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», владеющего автозаводом в Санкт-Петербурге, с 25 января назначен Сергей Захарченко. Об этом сообщает dp.ru.

Руководителем бывшего завода Nissan стал топ-менеджер "АвтоВАЗа"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Сергей Захарченко последнее время курировал проекты Lada Largus и Lada XRay на «АвтоВАЗе», а еще раньше был заместителем директора на столичном заводе Renault. Кроме того, он занимал пост исполнительного директора по производству и техническому развитию Ижевского автозавода.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022 иностранная компания продала этот актив.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки.

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