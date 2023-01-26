Haval выпустил 100-тысячный автомобиль в России

Пресс-служба российского завода бренда Haval сообщила о выпуске 100-тысячного автомобиля.

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Он сошел с конвейера завода компании в Тульской области 5 января. В сообщении говорится, что 100-тысячным стал городской кроссовер Haval Jolion в цвете «магматический красный» с полным приводом.

В прошлом году российские граждане приобрели 17 тыс. 112 автомобилей Haval Jolion. По итогам года представитель марки вошел в топ-6. При этом по продажам осенью его включили в топ-3.

На модель распространяется программа государственного льготного автокредитования. Напомним, что ее предоставляет Министерство промышленности и торговли РФ.

Haval Jolion дали бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Мощность мотора - 143 л.с. Коробки передач - механическая или с роботом с двойным сцеплением.