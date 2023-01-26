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23 минуты назад

Haval выпустил 100-тысячный автомобиль в России

Лера Букина

Пресс-служба российского завода бренда Haval сообщила о выпуске 100-тысячного автомобиля.

Haval выпустил 100-тысячный автомобиль в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сошел с конвейера завода компании в Тульской области 5 января. В сообщении говорится, что 100-тысячным стал городской кроссовер Haval Jolion в цвете «магматический красный» с полным приводом.

В прошлом году российские граждане приобрели 17 тыс. 112 автомобилей Haval Jolion. По итогам года представитель марки вошел в топ-6. При этом по продажам осенью его включили в топ-3.

На модель распространяется программа государственного льготного автокредитования. Напомним, что ее предоставляет Министерство промышленности и торговли РФ.

Haval Jolion дали бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Мощность мотора - 143 л.с. Коробки передач - механическая или с роботом с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной таможенной службы, Китаю в прошлом году удалось ввезти в Россию наибольшее число новых легковых автомобилей среди стран-импортеров. Объем за год увеличился на 40% и составил более 117 тысяч единиц. Данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют о том, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году сократились на 59% в сравнении с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук.

Автоновости,ФТС России,Минпромторг,
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