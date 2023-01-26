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2 часа назад

Выпуск пикапа Tesla Cybertruck начнется не раньше 2024 года

Газета.Ruиещё 1

Американский автопроизводитель Tesla перенес начало производства электрических пикапов Cybertruck. Об этом сообщает The Verge.

Выпуск пикапа Tesla Cybertruck начнется не раньше 2024 года
Фото: © youtube.com© youtube.com

Во время обсуждения отчета Tesla о прибылях и убытках за IV квартал 2022 года президент компании Илон Маск заявил, что масштабный выпуск пикапов Cybertruck начнется в 2024 году. Ранее сообщалось, что это должно было произойти в середине 2023 года.

Отмечается, что пикапы Cybertruck будут собирать в США на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас. На сегодняшний день известно, что Tesla начала монтировать оборудование, необходимое для производства кузова будущего автомобиля.

Tesla презентовала электропикап в 2019 году, собираясь начать производство в конце 2021 года. В конце концов старт производства был перенесен на 2022 год, а затем на 2023-й.

Ранее компания Space Campers представила сборную палатку, которую можно установить на электропикап Tesla Cybertruck, превратив его в полноценный фургон для кемпинга.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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