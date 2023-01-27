Компании такси могут обязать иметь в своем парке отечественные автомобили

Их доля должна будет составлять не меньше 50%. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии Новые люди Владимир Плякин. Что об этом думает бизнес и смогут ли водители такси работать на российских авто?

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Компании такси могут обязать ездить на российских автомобилях. Инициативе предшествовали несколько новостей. В конце прошлого года «Известия» сообщили, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» оценила, сколько в России осталось новых машин иностранных брендов: всего лишь 20-30 тысяч, причем запасы Kia, Volkswagen и Hyundai, которые популярны в такси, самые небольшие. Для сравнения, ежегодная потребность в машинах только у партнеров «Яндекс.Такси» составляет около 50 тысяч штук.

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В середине января «Парламентская газета» написала, что Общественный совет по развитию такси предсказал рост цен на перевозки в этом году на 10-20%. Одна из причин — подорожание самих авто.

Затем «Яндекс.Такси» рассказала, что компания расширила программу лизинга для таксопарков-партнеров, теперь у нее в наличии до 10 тысяч машин. Каких брендов, не уточнялось. Но «Ведомости» в октябре прошлого года со ссылкой на источники писали, что это могут быть китайские Haval, Chery, Geely и российский «АвтоВАЗ».

На этом фоне депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин предложил свой вариант, как снизить цены на перевозки и заодно поддержать отечественные автоконцерны:

«Иномарки — это сейчас дорогое удовольствие, заходят на рынок китайские машины, которые тоже стоят 2-4 млн рублей, тоже недешево. Тот же «АвтоВАЗ» делает машины экономкласса, хорошие, качественные. Стоимость перевозки в такси была бы меньше».

«Газели», «Патриоты» или так называемые «буханки» вряд ли подойдут для такси, поэтому речь идет прежде всего о Lada. Во-первых, точно не будет проблем с запчастями. Во-вторых, хотя портал Autonews подсчитал, что за прошлый год «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили на 80-400 тысяч рублей, в сравнении с остальным рынком эти машины стоят недорого. Например, стартовая цена Vesta — 1,12 млн рублей. Для сравнения, тот же китайский Haval Jolion, который в последнее время тоже используется в такси, обойдется минимум в 1,8 млн. Несмотря на это, участники рынка останавливаются на втором варианте.

Продолжает руководитель отдела развития таксопарка «Транс Трейдинг Профи» Меружан Овсепян (раньше этот таксопарк сотрудничал с «Ситимобилом»:

«Сейчас идут переговоры на приобретение китайских машин. Skoda Rapid, которые у нас были, стоили очень дорого. Новые Haval будут класса «комфорт», больше дохода. Lada Xray, Vesta на механике до сих пор, в пробках это неинтересно. Автомат есть российский, но качество оставляет желать лучшего. В Москве машины пробегают в день 150-200 километров как минимум, российская машина с таким пробегом через полгода начнет разваливаться, за год эта машина превращается в хлам, их можно отправить в регионы, где пробеги максимум десятки километров».

Модельный ряд Lada не очень большой. Сейчас доступно только четыре варианта: Vesta, Largus, Granta и Niva. Сегодня стало известно, что в официальных дилерских центрах бренда больше не осталось автомобилей Lada Xray. Компания отказалась от производства из-за высокой доли зарубежных комплектующих в этой модели.

Но и китайские машины не спасение, уверен таксист Александр:

«Я ездил изначально на Ford Focus, когда начинал, потом была Hyundai Solaris, хорошие машины. Последние три года — Toyota Camri. Конечно, это хорошая инициатива — поддержка отечественного производителя, но я думаю, что не выдержит пробегов такси, таксопарки разорятся с этими машинами. У Vesta сейчас внутри хорошие сиденья, места много, но чисто технически они не тянут на такие пробеги. С китайскими машинами свои проблемы. Во-первых, у них практически у всех не коробки-автоматы, а роботы, и они очень быстро выходят из строя. Ребята еще работают на старых автомобилях».