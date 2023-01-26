Lexus будет использовать инфракрасные излучатели для обогрева салона

Компания Lexus придумала, как сделать климат-контроль более эффективным и экономичным. В арсенал системы включат инфракрасные излучатели, которые, в отличие от обычного обогревателя, будут нагревать только твердые поверхности в салоне в пределах их досягаемости. Как сообщает австралийское подразделение марки, обновленная климатическая система работает быстрее и потребляет на восемь процентов меньше энергии, что особенно важно для электрокаров.

Фото: Lexus Lexus

В Lexus эффект от тепла, генерируемого инфракрасным излучением, сравнили с теплым одеялом, покрывающим ноги в прохладный день. Нагрев будут осуществлять две панели, размещенные на уровне колен водителя и переднего пассажира. Если станет слишком жарко, каждому из них нужно будет только дотронуться до панели, и температура обогрева понизится.

Lexus

Однако отказываться от традиционного климат-контроля Lexus не планирует. Излучатели лишь увеличат его потенциал, причем использовать обе системы можно будет одновременно. Вместе с обогревом руля и сидений излучатели смогут быстро повысить комфорт находящихся в салоне, а также станут опцией, дистанцирующей премиальный RZ от соплатформенного Toyota bZ4X.

Lexus начнет оборудовать электрический кроссовер RZ продвинутым климат-контролем с лета 2023 года. Первым рынком станет Австралия. Пока неизвестно, каким исполнениям RZ она достанется, и можно ли будет добавить ее за доплату.