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1 час назад

В России запатентовали новую «семерку» BMW

Motor.ru

Компания BMW представила 7-Series нового поколения в апреле прошлого года. К тому времени баварская марка перестала поставлять новые автомобили в Россию, что, впрочем, не помешало «семерке» в ее новом облике добраться до нашего рынка – помог параллельный импорт. Теперь же BMW запатентовала дизайн 7-Series, чтобы защитить ее от копирования: заявка была подана еще в мае 2022 года, а зарегистрирована в конце декабря 2023-го.

В России запатентовали новую «семерку» BMW
Фото: BMWBMW

Со сменой поколения «семерка» не только радикально преобразилась, став похожей на кроссовер X7, но и обзавелась новой топовой версии с приставкой i. Отныне самый мощный автомобиль в гамме называется i7 и оснащается электрической силовой установкой вместо мотора V12, который окончательно отправили в отставку.

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Узнать новую 7 серию можно по двухуровневой оптике: сверху находятся светодиодные ДХО (за доплату их можно украсить кристаллами Swarovski) и указателей поворота, а ниже – секции матричных головных фар. Ниша под номерной знак «переехала» с крышки багажника на бампер, а дверные ручки выполнены в новом для BMW дизайне. Не обошлось и без фирменных «ноздрей» радиаторной решетки, которые до сих пор остаются предметом спора среди фанатов.

В России новая «семерка» появилась в продаже в конце прошлого года. «Серые» дилеры предлагают привезти автомобиль под заказ. Цены начинаются от 10,3 миллиона рублей и доходят до 20 миллионов. А самый дорогой 7-Series оценен в 20,5 миллиона, это версия 740i с 380-сильным мотором, которую посредники готовы доставить из ОАЭ.

BMW, в отличие от Mercedes-Benz, Lexus и Infiniti, об уходе с российского рынка не объявляла. Более того, ранее представитель BMW Group Россия в разговоре с «Мотором» подтвердил, что компания не прекращала поставки запчастей в страну, хотя импорт новых автомобилей остановлен.

Автоновости,Lexus,BMW,Mercedes-Benz,Роспатент,
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