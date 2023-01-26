В официальных дилерских центрах не осталось в наличии автомобилей Lada Xray, сообщили ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Об этом пишет РИА Новости.

«Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось», - сказали в пресс-службе ассоциации.

При этом, на сайте «АвтоВАЗа» Lada Xray полностью удалена из модельного ряда. Автопроизводитель убрал эту модель из перечня доступных к продаже.

В сентябре компания «АвтоВАЗ» объявила, что не планируют больше возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом в корпорации уточнили, что проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у владельцев не будет. Несмотря на снятие модели с производства гарантийное и постгарантийное обслуживание будет продолжено.