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1 час назад

Автомобили Lada Xray пропали из российских дилерских центров

Елена Прошина

В официальных дилерских центрах не осталось в наличии автомобилей Lada Xray, сообщили ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Об этом пишет РИА Новости.

«Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось», - сказали в пресс-службе ассоциации.

При этом, на сайте «АвтоВАЗа» Lada Xray полностью удалена из модельного ряда. Автопроизводитель убрал эту модель из перечня доступных к продаже.

В сентябре компания «АвтоВАЗ» объявила, что не планируют больше возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. При этом в корпорации уточнили, что проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у владельцев не будет. Несмотря на снятие модели с производства гарантийное и постгарантийное обслуживание будет продолжено.

Назван срок презентации прототипа российского «Атома»

Ранее стало известно, что в 2022 году самой продаваемой машиной сегмента SUV на вторичном рынке РФ стала Lada Niva. На нее пришлось 7,9% продаж.

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