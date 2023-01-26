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1 час назад

В дилерских центрах закончились запасы автомобилей Lada XRay

ТАССиещё 2

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запасы автомобилей "Автоваза" Lada XRay закончились в дилерских центрах. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

В российских автосалонах закончились автомобили Lada XRay
Фото: ТАССТАСС

"В целом автомобилей Lada XRay у дилеров не осталось. Но возможны единичные остатки", - рассказали в РОАД.

В модельном ряде, представленном на официальном сайте "Автоваза", также отсутствует эта линейка автомобилей.

В сентябре 2022 года глава компании Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал, что производитель не планирует перезапускать производство автомобиля Lada X-Ray из-за большого количества компонентов, поставки которых в РФ приостановлены.

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