В российских автосалонах закончились автомобили Lada XRay

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"В целом автомобилей Lada XRay у дилеров не осталось. Но возможны единичные остатки", - рассказали в РОАД.

В модельном ряде, представленном на официальном сайте "Автоваза", также отсутствует эта линейка автомобилей.