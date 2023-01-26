В российских автосалонах закончились автомобили Lada XRay

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запасы автомобилей "Автоваза" Lada XRay закончились в дилерских центрах. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"В целом автомобилей Lada XRay у дилеров не осталось. Но возможны единичные остатки", - рассказали в РОАД.
В модельном ряде, представленном на официальном сайте "Автоваза", также отсутствует эта линейка автомобилей.
В сентябре 2022 года глава компании Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал, что производитель не планирует перезапускать производство автомобиля Lada X-Ray из-за большого количества компонентов, поставки которых в РФ приостановлены.