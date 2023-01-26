Средняя стоимость ОСАГО увеличилась почти на четверть

В 2022 году средняя премия в 15 крупнейших городах страны увеличилась на 19% — до 7 781 рубля, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Об этом пишет ТАСС.

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«В топ-15 крупнейших регионах РФ по количеству проживающих в них автовладельцах средняя премия по ОСАГО выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 19% и составила 7,781 тыс. рублей против 6,538 тыс. годом ранее. При этом средняя выплата по ОСАГО в декабре 2022 года выросла по сравнению с январем 2022 года на 28% из-за резкого роста цен на запчасти», - говорится в сообщении.

Так, в Москве средняя премия выросла на 23%, с 8,5 тыс. до 10,4 тыс. рублей. В Московской области - на 20%, с 7,25 тыс. до 8,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - на 15%, с 7,9 тыс. до 9 тыс. рублей.

В другие регионах больше всего премия по ОСАГО выросла в Республике Татарстан (на 25%, с 5,9 до 7,4 тыс. рублей), а также Красноярском (на 22%, с 5,4 тыс. до 6,6 тыс. рублей) и Ставропольском (на 22%, с 4,4 тыс. до 5,4 тыс. рублей) краях.