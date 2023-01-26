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1 час назад

Lada Granta подешевеет на 3000 рублей

Елена Прошина

Автомобили Lada Granta подешевеют на 3000 рублей из-за перехода на механические замки дверей. Об этом сообщает RCI News со ссылкой на соответствующее дилерское письмо.

Согласно документу, в новых Lada Granta не будет центрального замка. Вместо этого в автомобилях сделают механические замки дверей, что позволит снизить цены на них на 3000 рублей.

При этом пока остается неизвестным, когда эти машины появятся в продаже. Предполагается, что отгрузку товарных экземпляров с площадки в Тольятти уже начали.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» планирует выпускать Lada Granta без электроусилителя руля. Также в машинах этой модели могут отсутствовать подушки безопасности, кондиционер и ABS. В такой комплектации цены на автомобиль составят почти 680 тысяч рублей.

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