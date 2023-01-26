Стали известны реальные цены бюджетных иномарок в Москве

Специалисты портала «АвтоВзгляд» посетили несколько московских дилерских центров, чтобы узнать актуальные цены на некогда бюджетные иномарки, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Примечательно, что в шоу-руме Hyundai не было ни одного южнокорейского автомобиля. После ухода компании из России некоторые дилеры переориентировались на китайские машины, другие же занялись параллельным импортом. К примеру, популярный в стране Solaris привозят из Казахстана.

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Автосалон Kia, напротив, оказался заполнен под завязку. В наличии у продавца есть седаны Rio и хэтчбеки Rio X. При этом минимальная стоимость модели с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил и «механикой» составляет 1 890 000 рублей. Дилер Volkswagen предлагает приобрести кроссоверы Tiguan, Touareg, Teramont и Taos. Кроме того, в шоу-руме присутствуют Jetta VS5 и Polo. Последний можно купить за аналогичные 1 890 000 рублей.

В дилерском центре Skoda выставлены по одной модели Rapid, Octavia и Karoq. Однако «Рапиды» есть в достаточном количестве на складе ритейлера. Вместе с тем, у продавца закончились бюджетники с механической коробкой передач. Минимальная стоимость лифтбека на «автомате» сейчас составляет 1 960 000 рублей.

АвтоВАЗ убрал из базовой версии Lada Granta центральный замок, о чем свидетельствует таблица комплектаций, разосланная дилерским центрам. Клиенты отечественного бренда смогут сэкономить на покупке автомобиля без центрального замка три тысячи рублей.