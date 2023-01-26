Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Стали известны реальные цены бюджетных иномарок в Москве

Motor.ru

Специалисты портала «АвтоВзгляд» посетили несколько московских дилерских центров, чтобы узнать актуальные цены на некогда бюджетные иномарки, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Примечательно, что в шоу-руме Hyundai не было ни одного южнокорейского автомобиля. После ухода компании из России некоторые дилеры переориентировались на китайские машины, другие же занялись параллельным импортом. К примеру, популярный в стране Solaris привозят из Казахстана.

Стали известны реальные цены бюджетных иномарок в Москве
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автосалон Kia, напротив, оказался заполнен под завязку. В наличии у продавца есть седаны Rio и хэтчбеки Rio X. При этом минимальная стоимость модели с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил и «механикой» составляет 1 890 000 рублей. Дилер Volkswagen предлагает приобрести кроссоверы Tiguan, Touareg, Teramont и Taos. Кроме того, в шоу-руме присутствуют Jetta VS5 и Polo. Последний можно купить за аналогичные 1 890 000 рублей.

В дилерском центре Skoda выставлены по одной модели Rapid, Octavia и Karoq. Однако «Рапиды» есть в достаточном количестве на складе ритейлера. Вместе с тем, у продавца закончились бюджетники с механической коробкой передач. Минимальная стоимость лифтбека на «автомате» сейчас составляет 1 960 000 рублей.

АвтоВАЗ убрал из базовой версии Lada Granta центральный замок, о чем свидетельствует таблица комплектаций, разосланная дилерским центрам. Клиенты отечественного бренда смогут сэкономить на покупке автомобиля без центрального замка три тысячи рублей.

В декабре прошлого года эксперты спрогнозировали, сколько могут стоить в России иранские автомобили. К примеру, модельный ряд Kerman Motors, который представляет собой перелицованные автомобили китайского бренда JAC, оценили в 750 000 рублей.

Автоновости,Lada Granta,Volkswagen Polo,Skoda Rapid,Kia Rio,Hyundai Solaris,Skoda,Hyundai,Kia,Volkswagen,Lada,Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида",Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители