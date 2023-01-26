Илон Маск похвалил китайских конкурентов Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск похвалил производителей электромобилей из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Во время отчета корпорации о прибылях и убытках за четвертый квартал руководитель компании Илон Маск заявил, что чувствует жесткую конкуренцию со стороны автопроизводителей Китая.

«Они работают усерднее всех и работают умнее всех», — заявил Маск.

По словам миллиардера, высока вероятность, что именно китайская компания станет вторым производителем электрических автомобилей в мире.

Также генеральный директор Tesla подчеркнул, что считает рынок Китая самым конкурентным в мире. При этом Илон Маск не стал конкретно называть ни одного местного автопроизводителя. По словам журналистов Reuters, Китай является вторым по величине рынком Tesla. Также в регионе находится крупнейший завод корпорации Маска.

Авторы агентства напомнили, что Маск и раньше хвалил китайские автомобильные компании и местных специалистов. В 2021 году предприниматель говорил, что производители из Китая очень сильны в разработке ПО. Также Илон Маск отмечал, что рабочие регионального завода Tesla «жгли масло в 3 часа ночи», чтобы предприятие работало во время карантина COVID-19 в 2022 году.