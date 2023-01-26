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1 час назад

Илон Маск похвалил китайских конкурентов Tesla

Lenta.ruиещё 1

Глава компании Tesla Илон Маск похвалил производителей электромобилей из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Во время отчета корпорации о прибылях и убытках за четвертый квартал руководитель компании Илон Маск заявил, что чувствует жесткую конкуренцию со стороны автопроизводителей Китая.

«Они работают усерднее всех и работают умнее всех», — заявил Маск.

По словам миллиардера, высока вероятность, что именно китайская компания станет вторым производителем электрических автомобилей в мире.

Также генеральный директор Tesla подчеркнул, что считает рынок Китая самым конкурентным в мире. При этом Илон Маск не стал конкретно называть ни одного местного автопроизводителя. По словам журналистов Reuters, Китай является вторым по величине рынком Tesla. Также в регионе находится крупнейший завод корпорации Маска.

Илон Маск резко разбогател

Авторы агентства напомнили, что Маск и раньше хвалил китайские автомобильные компании и местных специалистов. В 2021 году предприниматель говорил, что производители из Китая очень сильны в разработке ПО. Также Илон Маск отмечал, что рабочие регионального завода Tesla «жгли масло в 3 часа ночи», чтобы предприятие работало во время карантина COVID-19 в 2022 году.

В конце января стало известно, что основатель компании Tesla Илон Маск продал акции фирмы на 3,6 миллиарда долларов. Миллиардер избавился от ценных бумаг незадолго до выхода квартального отчета производителя электромобилей.

Автоновости,Видео,Tesla,Илон Маск,
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