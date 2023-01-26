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5 часов назад

Рамный Isuzu MU-X обзавелся «фантомной» версией

Motor.ru

В Таиланде дебютировал внедорожник Isuzu MU-X в специальной версии Phantom Collection. На местном рынке её продажи начнутся в начале февраля по цене от 1 506 000 до 1 663 000 бат, что соответствует 3,2—3,5 миллиона рублей. Рамный вездеход можно заказать с любым из доступных турбодизелей, а отличаться от обычных MU-X он будет лишь черным декором и колесами.

Рамный Isuzu MU-X обзавелся «фантомной» версией
Фото: © Isuzu© Isuzu

Специальная версия Isuzu MU-X называется Phantom Collection. От обычного внедорожника она отличается стилистикой и ценой, хотя разница небольшая, всего 12 тысяч бат (25 тыс. рублей). Внедорожник идет с 20-дюймовыми колесами Gloss Black, черным декором кузова и салона, а также дверью багажника Smart Tailgate и комплексом безопасности Isuzu Matrix Safety Intelligence. Последний включает стереокамеру для распознавания объектов, два радара и 8 ультразвуковых сенсоров.

Кузов MU-X Phantom Collection можно окрасить только в два цвета на выбор: новый серый оттенок Islay Gray Opaque и белый Dolomite Pearl White. В гамме двигателей — два турбодизеля 1.9 и 3.0 DDI Blue Power мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно (350 и 450 Нм). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатым автоматом. Но полный привод доступен только в связке со старшим агрегатом: машины с двигателем 1.9 исключительно заднеприводные.

Кстати, обычный MU-X есть и на российском сайте Isuzu. Внедорожник в комплектации Comfort AT оценивают в 5 549 000 рублей, Premiun Safety — в 5 999 000. И там, и там под капотом будет стоять трехлитровый дизель в сочетании с гидромеханическим автоматом и полным приводом Part-time.

Автоновости,Isuzu,
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