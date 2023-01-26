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5 часов назад

Mazda запустит в продажу роскошное купе RX. Но есть нюанс

Motor.ru

В 2015 году Mazda представила на автосалоне в Токио концептуальное купе RX-Vision, которое должно было стать предвестником серийного спорткара с роторным двигателем. К роторным моторам японская марка вернулась только в этом году (такой агрегат стал частью гибридной установки MX-30), а заодно вспомнила и про шоу-кар RX-Vision. Его можно будет купить в Японии, но только в виде игрушечной модели в масштабе 1:18.

Mazda запустит в продажу роскошное купе RX. Но есть нюанс
Фото: Mazda RX Model© MazdaMazda RX Model© Mazda

Mazda все еще не оставляет надежду рано или поздно вывести на рынок спортивный автомобиль с роторным мотором, но когда это произойдет, и произойдет ли вообще, неизвестно. Пока же фанатам японской марки остается довольствоваться игрушечным спорткупе RX-Vision стоимостью 69,5 тысячи иен или 37 тысяч рублей по курсу сегодняшнего дня.

В длину купе достигает 37 сантиметров, в ширину – 20,5 сантиметра, а в высоту 14,5 сантиметра. Модельку выпустят ограниченным в количестве 30 экземпляров, однако в компании не исключают, что позже в продажу поступит дополнительный тираж.

Возвращаясь к настоящему RX-Vision, его в компании назвали «будущим, которое когда-нибудь станет настоящим». У концептуального купе был задний привод и переднемоторная компоновка. Под капотом располагался роторный двигатель SkyActiv-R, характеристики которого в ходе презентации не обнародовали.

И хотя серийным RX-Vision так и не стал, Mazda все же реализовала идею заднего привода и вернула к жизни роторный двигатель.

Автоновости,Mazda,
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