В российских автосалонах закончились «легальные» Suzuki SX4

Представители компании « Сузуки Мотор Рус» сообщили, что российские дилерские центры распродали последние запасы кроссоверов Suzuki SX4 . Специалисты ждали поставок модели Suzuki S-Cross прошлогоднего образца во втором квартале 2022 года, однако автомобили так и не добрались до нашей страны. Вместе с тем, SX4 убрали из списка модельного ряда с официального сайта компании в России.

В российском офисе Suzuki сообщили, что складские запасы SX4 закончились у дилеров в конце прошлого года. Отчасти это связано с тем, что модель к тому времени уже сняли с производства. Suzuki SX4 впервые представили в 2016 году и с тех пор пережил несколько рестайлингов. Последние покупатели в России смогли приобрести модель в прошлого году.