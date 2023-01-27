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56 минут назад

В российских автосалонах закончились «легальные» Suzuki SX4

Motor.ruиещё 2

Представители компании «Сузуки Мотор Рус» сообщили, что российские дилерские центры распродали последние запасы кроссоверов Suzuki SX4. Специалисты ждали поставок модели Suzuki S-Cross прошлогоднего образца во втором квартале 2022 года, однако автомобили так и не добрались до нашей страны. Вместе с тем, SX4 убрали из списка модельного ряда с официального сайта компании в России.

В российском офисе Suzuki сообщили, что складские запасы SX4 закончились у дилеров в конце прошлого года. Отчасти это связано с тем, что модель к тому времени уже сняли с производства. Suzuki SX4 впервые представили в 2016 году и с тех пор пережил несколько рестайлингов. Последние покупатели в России смогли приобрести модель в прошлого году.

Сегодня на российском рынке официально остаются в продаже компактный внедорожник Jimny и кроссовер Vitara.

Накануне в Россию привезли гибридный кроссовер Suzuki Vitara. Новую для отечественного рынка модель предлагают приобрести почти за три миллиона рублей.

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