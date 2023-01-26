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5 часов назад

Volvo оснастит автомобили «цифровым ремнем безопасности»

Motor.ru

Программное обеспечение для систем безопасности Volvo нового поколения станет «цифровым трехточечным ремнем безопасности». Об этом сообщил в интервью Autocar генеральный директор шведской марки Джим Роуэн. Volvo, первой применившая трехточечный ремень в автомобиле еще в 50-х годах прошлого века, продолжает делать ставку на продвинутые технологии в области безопасности, которые в современных Volvo используют радары, датчики и лидары.

Volvo оснастит автомобили «цифровым ремнем безопасности»
Фото: © Autocar© Autocar

Недавно представленный флагманский электрокроссовер EX90 должен стать лидером автопрома по части технологий, сказал Роуэн. Это уже самый технологичный автомобиль Volvo: он оснащен мультимедийной системой на игровом движке Unreal Engine, лидаром Luminar, восемью камерами, пятью радарами и 16 ультразвуковыми сенсорами. Данные обрабатываются вычислительной системой NVIDIA Odin, выполняющий до 254 триллионов операций в секунду. Программное обеспечение для него Volvo написала сама.

Такого подхода шведы будут придерживаться и впредь. Многие компании отдают написание ПО на аутсорс, однако Volvo не готовы доверить посторонним работу над важным софтом, подчеркнул Роуэн. В Volvo этим занимается особое подразделение, в штате которого — более 700 человек. Благодаря лидару EX90, как утверждается, в будущем сможет передвигаться полностью автономно.

Также в планах Volvo — выпуск EX30, уже второго в новой линейке электромобилей. Компактный кроссовер, вероятно, построят на платформе SEA для небольших автомобилей, а апеллировать он будет к молодой аудитории поколения Z, с которым, по словам Роуэна, Volvo никогда раньше не контактировала. Дебют EX30 ожидается в 2024 году.

Сейчас в модельном ряду Volvo три электромобиля — XC40 Recharge, C40 Recharge и EX90. За январь-октябрь прошлого года на них пришлось 15 процентов из 483 304 проданных по всему миру машин. К 2025 году марка планирует нарастить продажи до 1,2 миллиона автомобилей год, причем половина из них должны быть электрическими.

Автоновости,Volvo,
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