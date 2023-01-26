Акио Тойода покинет пост президента Toyota спустя почти 14 лет

Глава крупнейшего японского автоконцерна Toyota Motor Акио Тойода уходит в отставку спустя почти 14 лет руководства. Об этом сообщает Autoblog.

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66-летний внук основателя автоконцерна Тойота покинет должность генерального директора и займет пост председателя совета директоров компании. На его место придёт Кодзи Сато, который до этого занимал должность исполнительного директора, а также президента Lexus International.

Отмечается, что это решение является частью масштабных перестановок в Toyota, которые вызваны желанием автоконцерна идти в ногу с такими социальными изменениями, как электрификация и превращение в более широкую «мобильную компанию».

«Я собираюсь отдать все свои силы. <...> Новая команда возглавит переход к мобильной компании, чтобы обеспечить свободу передвижения для всех людей», – прокомментировал своё назначение Кодзи Сато.