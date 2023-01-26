Владение электромобилем стало дороже, чем обычным

Согласно последнему отчёту Anderson Economic Group (AEG), стоимость заправки среднего автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стала ниже, чем стоимость заправки электромобиля аналогичного ценового сегмента.
Как следует из документа, владельцы обычных автомобилей платят около 11,29 долларов за каждые пройденные 100 миль. При этом водители электромобилей, которое заряжают транспорт дома, тратят 11,60 долларов за такое же расстояние. Эта сумма вырастает ещё сильнее, если заряжать электромобиль на станциях – в таких случаях водителям приходится отдавать уже 14,40 долларов за 100 миль.
«Из-за скачка цен на бензин электромобили выглядели выгодной сделкой в течение большей части 2021 и 2022 годов. Поскольку цены на электроэнергию растут, а цены на бензин снижаются, водители традиционных автомобилей с ДВС сэкономили немного денег в последний квартал 2022 года», – заявил основатель AEG Патрик Андерсон.
Ранее стало известно, что в России растёт спрос на электромобили.