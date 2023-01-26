Владение электромобилем стало дороже, чем обычным

Как следует из документа, владельцы обычных автомобилей платят около 11,29 долларов за каждые пройденные 100 миль. При этом водители электромобилей, которое заряжают транспорт дома, тратят 11,60 долларов за такое же расстояние. Эта сумма вырастает ещё сильнее, если заряжать электромобиль на станциях – в таких случаях водителям приходится отдавать уже 14,40 долларов за 100 миль.