Суд вернул права водителю, который врезался в опору ЛЭП и уехал

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул права водителю, который врезался в опору ЛЭП и сбежал. Вместе с разбитым автомобилем.

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Водителя спасло то, что в опору линии электропередачи он врезался исключительно аккуратно. Не повредив столб. Впрочем, возможно, опоры ЛЭП изначально проектируются такими, чтобы залетная легковушка не могла навредить им. Или электрики оказались исключительно гуманными людьми и не стали предъявлять счет водителю за какие-то царапины на столбе.

Как бы то ни было, изначально ГИБДД обвинила водителя в оставлении места ДТП. Суд первой инстанции счел, что водитель неправ, и на год разжаловал гражданина в пешеходы. Однако вышестоящие судебные инстанции с этим не согласились.

Здесь есть важный правовой нюанс: сбежать с места ДТП можно лишь тогда, когда реально было какое-то ДТП. В остальных случаях водители не сбегают, а продолжают движение. Даже: если машина способна продолжать движение только на эвакуаторе. Это не важно. Продолжать движение - не нарушение.

С точки зрения закона далеко не каждое приключение автомобиля является ДТП. Если вред причинен только тому, кто перевернулся или врезался, то формально к ДТП это не относится. То есть водитель может спокойно уехать и заняться ремонтом своего авто.

В данном случае, как подчеркнул кассационный суд, по делу собраны доказательства, "свидетельствующие о том, что в результате наезда на опору ЛЭП вред причинен только автомобилю, принадлежащему Ш. Иных участников дорожно-транспортного происшествия не имеется".