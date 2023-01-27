Суд вернул права водителю, который врезался в опору ЛЭП и уехал

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул права водителю, который врезался в опору ЛЭП и сбежал. Вместе с разбитым автомобилем.
Водителя спасло то, что в опору линии электропередачи он врезался исключительно аккуратно. Не повредив столб. Впрочем, возможно, опоры ЛЭП изначально проектируются такими, чтобы залетная легковушка не могла навредить им. Или электрики оказались исключительно гуманными людьми и не стали предъявлять счет водителю за какие-то царапины на столбе.
Как бы то ни было, изначально ГИБДД обвинила водителя в оставлении места ДТП. Суд первой инстанции счел, что водитель неправ, и на год разжаловал гражданина в пешеходы. Однако вышестоящие судебные инстанции с этим не согласились.
Здесь есть важный правовой нюанс: сбежать с места ДТП можно лишь тогда, когда реально было какое-то ДТП. В остальных случаях водители не сбегают, а продолжают движение. Даже: если машина способна продолжать движение только на эвакуаторе. Это не важно. Продолжать движение - не нарушение.
С точки зрения закона далеко не каждое приключение автомобиля является ДТП. Если вред причинен только тому, кто перевернулся или врезался, то формально к ДТП это не относится. То есть водитель может спокойно уехать и заняться ремонтом своего авто.
В данном случае, как подчеркнул кассационный суд, по делу собраны доказательства, "свидетельствующие о том, что в результате наезда на опору ЛЭП вред причинен только автомобилю, принадлежащему Ш. Иных участников дорожно-транспортного происшествия не имеется".
Между тем запрет покидать место аварии нужен для того, чтобы те, кто пострадал, могли разобраться - в юридическом смысле - с виновником. Конечно, водитель в каком-то смысле рисковал, уезжая с места аварии, не поговорив с электриками. А вдруг бы новые вмятины и царапины на столбе, если такие появились, испортили им настроение. Тогда электрики вполне могли превратить неприятное приключение водителя в настоящую аварию.