Honda представила новый 3,5-литровый двигатель V-6

Автоконцерн Honda показал новый 3,5-литровый двигатель, который стал первым безнаддувным V-6 от компании с двумя верхними распределительными валами со времен оригинального NSX. Об этом сообщает журнал Car and Driver.

Фото: Honda Honda

Сообщается, что новый V-6 Honda Pilot получил кодовое название J35Y8. Он имеет дополнительный распределительный вал для каждого ряда и рабочий объем в 3471 см3. Новинка будет установлена в кроссовере Honda Pilot, но в будущем данная модель двигателя может заменить все предыдущие V-6 концерна.

Пиковая мощность двигателя была увеличена на 5 лошадиных сил до 285 при 6100 об/мин, а максимальный крутящий момент остался прежним – 262 фунт-фут при 5000 об/мин. Кроме того, новый V-6 стал значительно чище предшественников. Содержание некоторых загрязняющих веществ было снижено на 40-50%.