Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
50 минут назад

Маск заявил, что Tesla чувствует жесткую конкуренцию со стороны китайских автоконцернов

Елена Прошина

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ближайшим конкурентом его компании Tesla являются автопроизводители из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возможно, какая-то компания из Китая, скорее всего, будет второй после Tesla», – заявил он во время отчета корпорации о прибылях и убытках за четвертый квартал.

Маск также добавил, что китайские автопроизводители «работают усерднее всех и работают умнее всех». Миллиардер также подчеркнул, что рынок Китая, по его мнению, является самым конкурентным в мире. При этом каких-то конкретных производителей, которые Маск считает своими конкурентами, глава Tesla называть не стал.

Илон Маск резко разбогател

Отмечается, что Китай является вторым по величине рынком Tesla, кроме того, там находится крупнейший завод автомобильной корпорации Маска.

Ранее стало известно, что Маск уволил 80% сотрудников Twitter.

Автоновости,Видео,Tesla,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители