Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ближайшим конкурентом его компании Tesla являются автопроизводители из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возможно, какая-то компания из Китая, скорее всего, будет второй после Tesla», – заявил он во время отчета корпорации о прибылях и убытках за четвертый квартал.

Маск также добавил, что китайские автопроизводители «работают усерднее всех и работают умнее всех». Миллиардер также подчеркнул, что рынок Китая, по его мнению, является самым конкурентным в мире. При этом каких-то конкретных производителей, которые Маск считает своими конкурентами, глава Tesla называть не стал.