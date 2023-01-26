Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ближайшим конкурентом его компании Tesla являются автопроизводители из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.
«Возможно, какая-то компания из Китая, скорее всего, будет второй после Tesla», – заявил он во время отчета корпорации о прибылях и убытках за четвертый квартал.
Маск также добавил, что китайские автопроизводители «работают усерднее всех и работают умнее всех». Миллиардер также подчеркнул, что рынок Китая, по его мнению, является самым конкурентным в мире. При этом каких-то конкретных производителей, которые Маск считает своими конкурентами, глава Tesla называть не стал.
Отмечается, что Китай является вторым по величине рынком Tesla, кроме того, там находится крупнейший завод автомобильной корпорации Маска.
Ранее стало известно, что Маск уволил 80% сотрудников Twitter.