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13 минут назад

Peugeot анонсировала кроссовер E-3008

Елена Прошина

Французский автоконцерн Peugeot рассказал о грядущих новинках в своём модельном ряде. Самой важной из них стал электрический кроссовер E-3008 на модульной платформе STLA Medium. Об этом сообщает Carscoops.

Peugeot анонсировала кроссовер E-3008
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Peugeot E-3008 станет первой моделью бренда, работающей на платформе STLA Medium. Продажи новинки запланированы на вторую половину 2023 года. Технических подробностей Peugeot E-3008 на данный момент известно немного – модель будет распространяться с тремя электрическими силовыми установками на выбор, а запас хода на одной зарядке будет достигать 700 км.

Кроме того, компания объявила о планах запустить в продажу пять новых электромобилей в ближайшие два года. Два из них – универсал E-308 SW и компактный хэтчбек E-308 на платформе EMP-V3. Планируется, что в продаже они появятся уже этим летом. В компании также сообщили, что к 2025 году каждая модель Peugeot будет иметь электрическую версию. При этом к 2030 году в Peugeot собираются полностью переключится на электромобили, по крайней мере на европейском рынке, который является для компании ключевым.

Ранее глава автоконцерна Stellantis (объединяет Peugeot-Citroen и Fiat-Chrysler) заявил об «ужасной борьбе» с китайскими автокомпаниями в Европе.

Автоновости,Peugeot,
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