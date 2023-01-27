Названы главные страхи россиян на дорогах

Самыми распространенными причинами ДТП стали столкновение с другими машинами (37%) и повреждение авто посторонними предметами, например, отлетевшим камнем, при движении (24%). По данным Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей "Автокод", частота крупных ДТП в январе возрастает больше, чем на четверть.

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Большинство россиян (90%) отмечают, что хотя бы раз в год с ними случаются неприятные происшествия на дороге. С 3% из них - каждую неделю, с 3% - каждый месяц.

В рамках исследования выяснилось, что самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте (48%). Больше всего этого боятся в Санкт-Петербурге (48% водителей города). На втором месте - потеря контроля над автомобилем (36%), а на третьем - боязнь внезапного появления животного (34%). Эти страхи чаще всего входят в топ-3 у 75% москвичей и 56% жителей Красноярска. 34% россиян опасаются других водителей, которые агрессивно ведут себя на дороге. Больше всего резких автолюбителей боятся жители Новосибирска (у 24% этот риск стоит на первом месте).