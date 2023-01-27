Audi представила кроссовер-пикап Activesphere

Семейство концептов Audi с приставкой sphere получило неожиданное продолжение: к родстеру Skysphere, седану Grandsphere и минивэну Urbansphere добавился гибрид кроссовера и пикапа Audi Activesphere.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сразу стоит оговориться, что концепт не претендует на конвейерное продолжение: это просто демонстрация того, что в Audi могут и хотели бы. Например, задумка с отсутствием экранов и органов управления в салоне, альтернативой которым служат очки виртуальной реальности, действительно неплохая, но пока это удел фантастики. Хотя бы с точки зрения ценообразования и доступности технологий.

Видео дня

Audi Activesphere построен на передовой платформе PPE (Premium Platform Electric). Длина концепта составляет 4,98 м, ширина - 2,07 м, размер колёсной базы - 2,97 м. В эти габариты уместили салон на четыре посадочных места и трансформируемую хвостовую часть: из обычного багажного отделения, как у традиционного кроссовера, его благодаря сдвижному стеклу с сервоприводом и откидному борту можно реорганизовать в грузовую площадку. В последнем случае пассажирскую часть салона от грузовой отделяет подъёмная герметичная перегородка.

Ещё одна примечательная особенность концепта - прозрачная панель на месте решётки радиатора, сквозь которую видно, что происходит под "носом" автомобиля. Актуально для бездорожья, а Activesphere как раз про эту стихию. Концепт получил адаптивную пневмоподвеску с клиренсом в стандартном положении 208 мм, диапазон регулировки составляет 40 мм.

Передняя панель, педальный узел и руль складываются - эта возможность говорит о наличии продвинутого автопилотного комплекса.

Кроссовер Audi Activesphere оснащён двумя электромоторами с отдачей 442 л.с. и 720 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 100 кВт•ч, заявленный запас хода - 600 км. Благодаря 800-вольтной архитектуре электросистемы зарядка на 300 км займёт 10 минут, восполнение заряда с 5 до 80% происходит за 25 минут.