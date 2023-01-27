Разрешение на выпуск упрощенных автомобилей в РФ могут продлить

Упрощенные правила сертификации выпускаемых в России автомобилей планируется продлить, однако в них могут быть внесены изменения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Фото: ОАО Заволжский моторный завод ОАО Заволжский моторный завод

«Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения», — сказал собеседник агентства.

В то же время, по его мнению, слишком длительное действие упрощенных правил выпуска автомобилей может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, в том числе для автомобилей такси.