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1 час назад

Разрешение на выпуск упрощенных автомобилей в РФ могут продлить

Газета.Ruиещё 2

Упрощенные правила сертификации выпускаемых в России автомобилей планируется продлить, однако в них могут быть внесены изменения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Разрешение на выпуск упрощенных автомобилей в РФ могут продлить
Фото: ОАО Заволжский моторный заводОАО Заволжский моторный завод

«Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения», — сказал собеседник агентства.

В то же время, по его мнению, слишком длительное действие упрощенных правил выпуска автомобилей может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, в том числе для автомобилей такси.

Упрощенный порядок сертификации автомобилей действует с мая 2022 года. Разрешившее его постановление правительства действует до 1 февраля 2023-го. В соответствии с ним автопроизводители могут выпускать машины без АБС, системы стабилизации и подушек безопасности. Также снижены требования к экологическому классу машин: автопроизводителям дано право устанавливать двигатели всех экологических классов, начиная с «Евро-0».

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