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1 час назад

Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД с 2024 года

Мария Иванова

В России определили разработчика федерального приложения «Народный инспектор», которое позволит россиянам сообщать о нарушениях ПДД. Как сообщает Autonews.ru, приложение, позволяющее выписывать штрафы на основании фото и видео, будет готово в первом квартале 2024 года.

По данным издания, с помощью «Народного инспектора» россияне смогут фиксировать нарушения правил парковки (включая парковку на газонах, на велосипедных дорожках, на тротуарах и на местах для людей с инвалидностью). Штрафы за эти нарушения составляют от одной до пяти тысяч рублей.

Также с помощью сервиса можно будет жаловаться на стоянку под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», а также на нарушения правил маневрирования (к примеру, разворот или движение задним ходом в запрещенных местах, штраф - 500 рублей), на проезд водителя по сплошной разметке и выезд за стоп-линию.

Приложение будет автоматически определять текущее местоположение устройства, с которого подается жалоба, распознавать госномер машины и определять дорожные знаки.

Пользователи «Народного инспектора» получат бонусы, если по их жалобам будут оформлены постановления. Баллы можно будет использовать для оплаты парковки или проезда в общественном транспорте.

Приложение поручил создать президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета в октябре 2021 года.

По поручению президента, в России должна появиться законодательная возможность штрафовать за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении - а именно на основании материалов фото- и (или) видеосъемки, «полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде».

Федеральное приложение под названием «Народный инспектор» решили создать на базе «Помощника Москвы».

Эксперт в области фото- видеофиксации Григорий Шухман призывал исключить любые поощрения в приложении: как процент от штрафа, так и баллы с рейтингами, чтобы у пользователей не было стимулов гнаться за количеством жалоб.

Автоновости,Видео,Владимир Путин,
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